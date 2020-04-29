Він відіграв ключову роль у стеженні за воєнними операціями на сході України

Особу ключового фігуранта "Справи MH17" встановили журналісти з групи "Білінгкет". Чоловік, який напередодні збиття літака фігурував у розмовах бойовиків під іменем "Володимир Іванович" - це російський генерал-полковник Андрій Бурлака, перший заступник голови прикордонної служби ФСБ Росії.

За даними журналістів, він відіграв ключову роль у стеженні за воєнними операціями на сході України та контролі потоку зброї через кордон. І єдиний з причетних, кого досі не вдавалося встановити Міжнародній слідчій групі.