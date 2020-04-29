Полковник поліції начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Запорізькій області - торгував дозвільними документами на мисливську та травматичну зброю. Вимагав - шість тисяч гривень за один дозвіл.

Погорів ділок, коли зажадав від одного із жителів 30 тисяч гривень за п'ять одиниць зброї. Затримали поліцейського в робочому кабінеті, під час отримання хабаря. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.