Полковник Нацполіції торгував дозволами на зброю [ Редактировать ]
Полковник поліції начальник управління превентивної діяльності Нацполіції Запорізькій області - торгував дозвільними документами на мисливську та травматичну зброю. Вимагав - шість тисяч гривень за один дозвіл.
Погорів ділок, коли зажадав від одного із жителів 30 тисяч гривень за п'ять одиниць зброї. Затримали поліцейського в робочому кабінеті, під час отримання хабаря. Вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
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