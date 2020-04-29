Регионы получат 240 миллионов гривен на выплаты зарплат медикам [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения инициировало перераспределение бюджетных средств, которое позволит медицинским учреждениям в регионах выплатить зарплату врачам и медсестрам. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.
"Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения на местах, уже на этой неделе Минздрав, совместно с Министерством финансов, выделит регионам 241,8 млн грн. Это средства субвенции, которая была предусмотрена регионам на октябрь-декабрь ", - заявил Максим Степанов.
По словам главы Минздрава, эти деньги пойдут на финансирование учреждений здравоохранения, которые недополучили финансирование в связи со стартом второго этапа медицинской реформы 1 апреля.
"Речь идет о тех заведениях, которые испытывают дефицит средств, в том числе на выплату зарплат", - резюмировал Максим Степанов.
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