Министерство здравоохранения инициировало перераспределение бюджетных средств, которое позволит медицинским учреждениям в регионах выплатить зарплату врачам и медсестрам. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.

"Чтобы обеспечить бесперебойное функционирование учреждений здравоохранения на местах, уже на этой неделе Минздрав, совместно с Министерством финансов, выделит регионам 241,8 млн грн. Это средства субвенции, которая была предусмотрена регионам на октябрь-декабрь ", - заявил Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, эти деньги пойдут на финансирование учреждений здравоохранения, которые недополучили финансирование в связи со стартом второго этапа медицинской реформы 1 апреля.

"Речь идет о тех заведениях, которые испытывают дефицит средств, в том числе на выплату зарплат", - резюмировал Максим Степанов.