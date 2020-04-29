В Одесской области полицейские задержали мужчину, который пытался похитить ребенка. Мужчина приехал в одно из отдаленных сел и заманил в автомобиль семилетнюю девочку. К счастью, ребенку удалось убежать, сообщает пресс-служба Нацполиции.

О преступлении полицейским сообщили родители девочки. Очевидцы сообщили, что злоумышленник передвигался на черном автомобиле "Mercedes". Однако когда через несколько часов правоохранители остановили разыскиваемую машину, она оказалась белой.

39-летний одессит признался, что перекрасил автомобиль в черный цвет обычной канцелярской краской. Увидев на сельской улице ребенка, поинтересовался, где находится магазин. Девочка отказалась показывать дорогу, сказав, что родители не позволяют ей общаться с незнакомцами. Тогда педофил предложил посмотреть разложенные на сиденье автомобиля коробки и игрушки. Заинтересованный ребенок потерял бдительность, и злоумышленнику удалось закрыть ее в салоне. К счастью, девочка ​​вырвалась и убежала.

После неудачной попытки похищения педофил некоторое время катался по окрестным селам, ища возможности смыть краску с автомобиля. В конце концов он выехал на территорию Николаевской области, где вернул автомобилю первоначальный вид, и поехал в направлении Одессы.

В селе Первомайское его остановили полицейские. Во время осмотра его автомобиля были изъяты доказательства его причастности к правонарушению. Кроме того, у самого подозреваемого правоохранители изъяли мобильные телефоны, на которых были фото и видео порнографического содержания с участием детей.

Злоумышленник задержан, с ним проводятся следственные действия. Причину своего поступка мужчина не объясняет. Как оказалось, у него есть семья. Вместе с тем, в тот же день в полицию с аналогичным заявлением обратились родители еще одной малолетней девочки. Причастность мужчины к этому преступлению проверяется.

Педофила будут судить по статье 146 Уголовного кодекса Украины - "незаконное лишение свободы или похищение человека". Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.