Сотрудники уголовного розыска задержали налетчиков, отобравшую у жителя Кропивницкого почти один миллион долларов США. Об этом сообщает Национальная полиция.

20 февраля этого года бандиты похитили мужчину и несколько часов его пытали, заставив отдать почти миллион долларов США. Тогда злоумышленникам удалось скрыться, но спустя два месяца правоохранителям удалось выйти на их след.

В состав преступной группы входили три человека. Организатором является 49-летний житель Кропивницкого, в сообщники он взял 38-летнего жителя Запорожья и 29-летнего киевлянина.

Автомобиль, на котором злоумышленники похитили потерпевшего, они купили заранее, а потом спрятали в гараже. После совершения преступления лидер группировки и один из его подельников выехали в Одессу. Там их и задержали оперативники. Третий член банды, житель Запорожья, объявлен в розыск.

Полиция провела обыски в Кропивницком, Одессе, Киеве и Запорожье. У членов банды был найден внушительный арсенал: 2 автомата, 7 пистолетов, почти 300 патронов, 4 гранаты РГД-5 и баллончики со слезоточивым газом. Также были изъяты радиостанция, камера наружного наблюдения, парики, милицейская форма, наручники и различные номерные знаки.

Похищенных у бизнесмена денег оперативники так и не нашли, поскольку бандиты почти все успели потратить. Остались лишь 80 тысяч гривен и 30 тысяч долларов США.

Налетчиков будут судить за незаконное лишение свободы или похищение человека (ст. 146 Уголовного кодекса Украины).и разбой (ст. 187 УКУ). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители считают, что участники преступной группировки могут быть причастны к совершению других преступлений, в том числе разбойных нападений. Потерпевших просят обратиться в управление стратегических расследований Нацполиции по телефону +38 (096) 976 06 04.