В среду, 29 апреля, глава Министерства здравоохранения Турецкой Республики Фахреттин Коджа заявил, что Турция прошла пик эпидемии коронавируса. Об этом передает Milliyet.

При этом он добавил, что в стране число смертей является низким в Европе.

"Уровень летальности от коронавируса в Турции является самым низким в Европе. Пик пандемии в стране прошел. При соблюдении ограничительных мер, до конца мая роста больных не ожидается", - заявил Коджа.

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По словам министра, около 60% зараженных проживают в Стамбуле, и большим успехом властей является то, что удалось сдержать распространения коронавируса в 20-миллионном мегаполисе. Он добавил, что около 6% зараженных в стране составляют медработники.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 456 новых случаев. Ранее мы писали о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может не состояться.