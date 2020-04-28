Во вторник, 28 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине может не состояться. Это возможно только при соблюдении всех карантинных мер. Об этом пишет "РБК-Украина".

Как отметил министр, для этого в Украине и вводились ограничительные меры карантина.

"Все эти меры, которые мы проводим, с точки зрения введения карантина, я уверен, что если мы будем следовать рекомендациям и утвержденного плана Минздрава, мы в состоянии избежать пика", - заявил Степанов.

Ранее был обнародован подробный план выхода из карантина.