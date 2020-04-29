В среднем ход коронавирусной болезни в Украине от момента обнаружения до отрицательного ПЦР-теста, то есть выздоровления, длится 18-21 день. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

Также Степанов отметил, что у всех 11 умерших за последние сутки были серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими. Это осложнило ход COVID-19.

Министр сообщил, что в среднем выздоровление длится 18-21 день.

Отметим, от коронавируса в Украине вылечились уже 1103 человек. В частности, за минувшие сутки выздоровели 111 человек.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

Ранее мы писали о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может не состояться.