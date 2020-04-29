В Черкасской области почти у 300 человек подтвердили коронавирус [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 29 апреля, в Черкасской области лабораторно подтверждено 283 случая коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Черкасского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.
Как сообщается, в Черкасской области зарегистрировано 283 случая коронавирусной инфекции, из которых 8 пациентов скончались и еще 66 выздоровели. Заражение вирусом было зарегистрировано на 18 админтерриториях в городах - Черкассы, Смела, Умань и в районах - Золотонишском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Манковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском.
Как отмечается, Черкасская область признана лучшим регионом по уровню обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты.
Ранее мы писали, что в больницах Черновицкой области из-за COVID-19 находится более 500 человек.
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