В четверг, 30 апреля, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с медицинским оборудованием из Китая. Это последний рейс, который курировал Офис президента. Об этом сообщает "LIGA.net".

Груз находился не только в багажном отделении, но и на пассажирских местах. Выгрузкой занимались военные Нацгвардии.

"Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами. Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи. Гуманитарный груз везли для того, чтобы его раздавать в больницы и другие учреждения, где необходима эта гуманитарка. Здесь нет никакого секрета. Там на этом самолете был как гуманитарный, так и коммерческий груз", - сказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии "Украинской Правде".

Как сообщали "Подробности", в Украине началось производство собственных ПЦР-тестов для выявления коронавируса. Из столицы в регионы доставили первые 200 тысяч отечественных ПЦР-тестов. На этой неделе медики должны получить еще почти 400 тысяч таких тестов.