В Украину прибыл последний самолет с медгрузом [ Редактировать ]
В четверг, 30 апреля, в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с медицинским оборудованием из Китая. Это последний рейс, который курировал Офис президента. Об этом сообщает "LIGA.net".
Груз находился не только в багажном отделении, но и на пассажирских местах. Выгрузкой занимались военные Нацгвардии.
"Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами. Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи. Гуманитарный груз везли для того, чтобы его раздавать в больницы и другие учреждения, где необходима эта гуманитарка. Здесь нет никакого секрета. Там на этом самолете был как гуманитарный, так и коммерческий груз", - сказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в комментарии "Украинской Правде".
Как сообщали "Подробности", в Украине началось производство собственных ПЦР-тестов для выявления коронавируса. Из столицы в регионы доставили первые 200 тысяч отечественных ПЦР-тестов. На этой неделе медики должны получить еще почти 400 тысяч таких тестов.
по теме
Коронавірус в Україні: оновлена статистика
У боротьбі з COVID-19 приємний рекорд - за минулу добу одужав 181 українець
На Буковині масово звільняються медпрацівники
Навантаження витримують не всі - з лікарень звільнилося понад 160 медпрацівників. І така ситуація не лише у Чернівецькій області. Масове зараження та звільнення лікарів зараз по всій Україні
На Буковині медики намагаються врятувати життя хворій на коронавірус 5-річній дівчинці
Вона зараз у реанімації, підключена до апарату штучної вентиляції легень
Катастрофічно не вистачає засобів захисту: як українські лікарі борються з епідемією коронавірусу
Чимало закладів медицини буквально виживають за рахунок вітчизняних меценатів та волонтерів. Лікарі навіть звертаються до небайдужих у соцмережах - і це на тлі того, що Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом мільярди гривень
"Опозиційна платформа - За життя" на позачерговій сесії Одеської облради підтримала громадську ініціативу збільшити витрати на медицину та соціальне забезпечення українців
Одеська облрада сьогодні зібралася на позачергову сесію заради боротьби з коронавірусом - які рішення ухвалили депутати, і як це може поліпшити ситуацію?
Захисні костюми, антисептики та тести на коронавірус: фонд Віктора Медведчука та Оксани Марченко передав необхідне спорудження лікарням Закарпаття
Подбали волонтери не лише про медичний персонал, а й про місцевих жителів - їм днями активісти партії роздадуть 150 тисяч захисних масок