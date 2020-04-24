В Украине началось производство ПЦР-тестов для выявления коронавируса COVID-19. Первая партия объемом 200 тысяч штук отправляется в регионы. Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня мы получили первую партию - это 200 тысяч тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториях, где проводят ПЦР-тестирование. Я считаю, что это очень хороший шаг, что Украина получила отечественные ПЦР-тесты. Не закупает их в Китае или Корее, а проводит диагностику именно украинскими ПЦР-тестами", - сказал Кирилл Тимошенко.

Производство украинских ПЦР-тестов продолжается, и на следующей неделе медики получат еще почти 400 тысяч таких тестов.

Секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 сообщил, что на днях в Украину из Китая прибыла большая партия средств защиты для врачей и силовиков. Это более 360 тысяч респираторов, более 100 тысяч костюмов биозащиты, а также 800 тысяч реагентов для проведения ПЦР-тестов.

"Это очень большой груз. Он был на складе в Украине, распределялся между областями, и уже на днях - вчера и сегодня - он разъезжается по стране. Все наши медики, прежде всего в больницах, которые занимаются борьбой с COVID-19 в опорных больницах, получат эти средства защиты", - сказал Тимошенко. По его мнению, этих средств хватит на ближайшие 3-4 недели.