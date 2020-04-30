В Киеве необходимо открыть новые лаборатории для обработки тестов на выявление коронавируса COVID-19. Существующие просто не справляются с нагрузкой. Об этом во время брифинга заявил председатель комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олега Гелевей.

"Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов выдают через трое-четверо суток. Поэтому мы подчеркиваем то, что нужно увеличить количество самих тестов и открывать еще лаборатории для определения заболевания коронавирус ", - заявил Гелевей.

Он обратил внимание, что украинской столице катастрофически не хватает тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР). По словам чиновника, тестами на выявление коронавируса обеспечили только медработников мобильных бригад, которые работают только днем.

Как сообщали "Подробности", в Украине началось производство собственных ПЦР-тестов для выявления коронавируса. Из столицы в регионы доставили первые 200 тысяч отечественных ПЦР-тестов. На этой неделе медики должны получить еще почти 400 тысяч таких тестов.