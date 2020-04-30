В четверг, 30 апреля, украинская певица Оля Полякова поздравила с 53-м Днем рожденья Филиппа Киркорова. Поздравительные слова она сказала на своей странице в Instagram.

Сегодня день рождения у Короля! Мы все знаем его всю жизнь, и всегда, как ярчайшего артиста современности, с прекрасными песнями, лучшими шоу, крутейшими клипами! Филипп всегда на пике, много лет, это очень сложно быть всегда Новым, и всегда актуальным, но у него получается, как?

"Одному Богу известно, но быть популярным у взрослых и детей, на протяжении всей карьеры, удается только Ему! А при этом, это открытый, радостный, легкий , отзывчивый, очень добрый, и всегда позитивный человек, прекрасный отец и классный друг! Будь здоров и всегда полон сил, и той неуемной энергии, которая позволяет нам, так много лет наблюдать этот ярчайший полет! Виват Король! P.S. Прости меня за мою неделикатность"-написала Оля.

Многие поклонники достаточно негативно отреагировали на такой поступок звезды:

"Королей не бывает, все люди равны,это он уже просто зажрался. Тем более короли не поют под фонограмму.", "У Киркорова противный голос и он фигляр","Смешно. Как в дурдоме - король, Наполеон..","Кароль и каралева"," А может ты поедешь до своего короля?"- написали ей поклонники.

Ранее Оля Полякова рассказала, как переболела коронавирусом.