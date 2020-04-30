Взрывы боеприпасов на складах: Рада продлила работу ВСК [ Редактировать ]
В четверг, 30 апреля, Верховная Рада Украины продлила работу Временной следственной комиссии по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы, передает "РБК-Украина".
Так, депутаты одобрили соответствующий проект постановления №3384. За него проголосовали 332 парламентария.
Документом предусматривается принять к сведению предварительный отчет ВСК, а также продолжить работу комиссии на шесть месяцев, по истечении которых заслушать на пленарном заседании Рады окончательный отчет комиссии.
по теме
Дальнейшее сохранение полуколониального статуса означает для Украины крах экономики - Виктор Медведчук
На фоне коронавирусного ажиотажа почти незамеченным осталось сообщение Всемирного банка о том, что в 2019 году украинские "заробитчане" переслали в Украину 15,8 млрд долларов США
СМИ разбирались, кому выгодны негативные комментарии о назначении нового председателя ГНС Украины Любченко
В сети начали распространяться слухи, будто Алексей Любченко подпадает под действие закона "Об очищении власти (люстрации)"
Разумков открыл внеочередное заседание Рады
В зале зарегистрировались 342 депутата
Около сорока депутатов обратились к премьер-министру с требованием уволить полицейского чиновника Михаила Банка
Народные депутаты подписали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю
"Оппозиционная платформа - За жизнь" запустила СММ-проект ко Дню Победы
30 мая, за 9 дней до Дня Победы, в социальных сетях стартовал СММ-проект "Оппозиционной платформы - За жизнь" с обратным отсчетом времени