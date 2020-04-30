В четверг, 30 апреля, Верховная Рада Украины продлила работу Временной следственной комиссии по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в г. Ичня (Черниговская обл.), Калиновка (Винницкая обл.), Балаклея (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы, передает "РБК-Украина".

Так, депутаты одобрили соответствующий проект постановления №3384. За него проголосовали 332 парламентария.

Документом предусматривается принять к сведению предварительный отчет ВСК, а также продолжить работу комиссии на шесть месяцев, по истечении которых заслушать на пленарном заседании Рады окончательный отчет комиссии.

Ранее Рада отменила штрафные баллы для водителей.