Верховная Рада на внеочередном заседании 24 апреля приняла законопроект №2809, который предусматривает отмену штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированных в автоматичном режиме. "За" проголосовали 302 народных депутата, сообщает пресс-служба парламента.

Сейчас каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начисляется 150 баллов. Если водитель нарушил правила дорожного движения, что было зафиксировано камерами, от общего количества баллов, вычитается некое количество штрафных баллов.

Согласно статье 27 Кодекса от административных нарушениях, применение штрафных баллов предшествует административному взысканию в виде штрафа.

"Опыт развитых стран свидетельствует о других подходах к применению штрафных баллов, которые рассматриваются как дополнительный стимул для осознания нарушителем серьезности последствий в случае систематического несоблюдения правил дорожного движения, в том числе и путем лишения права управления транспортным средством. Применение более строгого вида ответственности происходит после вступления водителем определенного количества штрафных баллов, а не снятие, как предусмотрено законодательством Украины", - говорится в пояснительной записке.

Ситуация, при которой водитель не несет ответственности за неоднократные нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения создает чувство безнаказанности и побуждает к следующим нарушений, считают автора документа.

Если принятый парламентом закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов" подпишет президент Зеленский, за каждое нарушение правил дорожного движения автомобилистам придется платить штраф.