Смертность от COVID-19: в МОЗ опубликовали статистику [ Редактировать ]
В четверг, 30 апреля, Министерство здравоохранения Украины обнародовало топ областей, в которых показатель летальности от коронавируса, превышает средний по стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Таким образов, по состоянию на 30 апреля больше всего летальных исходов от COVID-19 зафиксировано в:
- Ивано-Франковской (5,8%);
- Кировоградской (4,6%);
- Львовской (3,3%);
- Сумской (3,9%);
- Хмельницкой (6,1%);
- Черниговской (8,0%);
- Полтавской (3,0%).
При этом в поло-возрастной структуре умерших преобладают мужчины - 146 человек (56%) и люди в возрасте от 50 лет (85%).
Отмечается, что 70,5% умерших в результате осложнений коронавируса имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.
У 34% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит и ожирение, и тому подобное. У 90% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.
Девять человек из числа умерших в анамнезе были поездки за границу в течение последних 14 дней до появления симптомов.
Показатель смертности в Украине составил 0,62 на 100 тыс. населения, а летальность - 2,5%. Кроме того, сообщается, что среди умерших от коронавируса были 16 медработников. При этом, 75% из них были старше 60 лет.
"Все пациенты с количества умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 248 человек госпитализированы, 62% из них находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации", - говорится в сообщении.
Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составляет 13 дней. С момента госпитализации до смерти - 7 дней.
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