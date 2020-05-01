По состоянию на 9:30 утро пятницы, 1 мая, в Украине зафиксировано 455 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. В Украине диагноз коронавирус подтвержден у 10 861 человек, из них 754 детей и 2154 медиков. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За последние сутки инфекция забрала жизни 11 человек. Таким образом количество летальных случаев выросло до 272. Из них 16 - медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

На амбулаторном лечении находятся 7526 пациентов, из них 610 детей и 1785 медработников. В больницах находится 3335 человек, из них 144 детей и 369 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 143 человека, в том числе один ребенок и 10 медиков.

За последние сутки от коронавируса выздоровели 175 пациентов. Таким образом с начала эпидемии выздоровели уже 1 413 человек, из них 311 - медработники.