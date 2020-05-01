За минувшие сутки в Киеве у 52 человек лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на своей Facebook-странице мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших - 11 медиков. На сегодня в украинской столице уже 1453 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

33 женщины в возрасте от 20 до 88 лет;

14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет;

2 девочки 4 и 7 лет;

3 мальчика - от 7 до 16 лет.

"Также сообщу, что в столице обнаружили очаги заболевания и закрыли на карантин 2 общежития. Один - на улице Бажова, где обнаружили одного больного и 60 человек, с которыми он контактировал. Второй - на улице Бойчука. Там 5 больных и среди контактных лиц - все жители общежития. В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем", - написал Виталий Кличко.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 5 человек. Всего с начала эпидемии инфекцию победили уже 80 киевлян.