Космическое агентство NASA выбрало лучший снимок Земли. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Конкурс Tournament Earth 2020 провели к 20-летию Обсерватории Земли и 50-летию празднования Дня Земли. Лучший снимок выбрали пользователи сети.

Отмечается, что были проведены пять туров, за время которых проголосовали более 56 000 человек. Победителем стало фото Багамских островов. В финальном туре голосования данный снимок собрал 66,2% голосов.

Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали звучание планеты из космоса.