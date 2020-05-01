Красота невероятная: NASA выбрало лучшее фото Земли [ Редактировать ]
Космическое агентство NASA выбрало лучший снимок Земли. Об этом сообщили в пресс-службе NASA.
Конкурс Tournament Earth 2020 провели к 20-летию Обсерватории Земли и 50-летию празднования Дня Земли. Лучший снимок выбрали пользователи сети.
Отмечается, что были проведены пять туров, за время которых проголосовали более 56 000 человек. Победителем стало фото Багамских островов. В финальном туре голосования данный снимок собрал 66,2% голосов.
Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали звучание планеты из космоса.
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