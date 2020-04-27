Гиблое место: найден самый опасный уголок Земли [ Редактировать ]
Ученые смогли определить место на Земле, где человек не смог бы выжить.
Об этом сообщает SciTechDaily.
По их словам, ученые смогли придать глубокому анализу 100 лет исследований и выяснили, что опасным для человека на планете может быть место в пустыне на территории Марокко, где в доисторические времена было море и жили разные животные.
"Это, пожалуй, самое опасное место в истории планеты Земля, место, где человек не продержался бы очень долго", - отмечается в сообщении.
Известно, что в Сахаре за все время существования жили разные типы хищных животных, включая многих динозавров и крокодиловых хищников, а в воде находилась кинжалозубая акула-пила.
Ранее мы писали, что ученые смогли обнаружить бессмертное существо. Им оказалось некое растение.
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