Ученые смогли определить место на Земле, где человек не смог бы выжить.

Об этом сообщает SciTechDaily.

По их словам, ученые смогли придать глубокому анализу 100 лет исследований и выяснили, что опасным для человека на планете может быть место в пустыне на территории Марокко, где в доисторические времена было море и жили разные животные.

"Это, пожалуй, самое опасное место в истории планеты Земля, место, где человек не продержался бы очень долго", - отмечается в сообщении.

Известно, что в Сахаре за все время существования жили разные типы хищных животных, включая многих динозавров и крокодиловых хищников, а в воде находилась кинжалозубая акула-пила.

Ранее мы писали, что ученые смогли обнаружить бессмертное существо. Им оказалось некое растение.