"Песня" Земли: ученые зафиксировали звучание планеты из космоса [ Редактировать ]
Исследователи из Европейского космического агентства смогли записать "звучание" магнитного поля Земли.
Об этом сообщает ESA.
По информации, магнитное колебание зафиксировал высокочастотный магнитометр, который был запущен в космос в 2018 году.
Отмечается, что первоочередной задачей космического аппарата BepiColombo было изучения Меркурия и Венеры.
Hello Earthlings! I made some music for you! I'm not sure about the right name for the song. Maybe 'The Sound of the Magnetic Field'? Do you think it's good? I recorded it just for you with the help of my magnetometer instrument built by@tuBraunschweig and @IWF_oeaw pic.twitter.com/PR0i0ghW6n— Bepi (@ESA_Bepi) April 21, 2020
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