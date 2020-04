Исследователи из Европейского космического агентства смогли записать "звучание" магнитного поля Земли.

Об этом сообщает ESA.

По информации, магнитное колебание зафиксировал высокочастотный магнитометр, который был запущен в космос в 2018 году.

Отмечается, что первоочередной задачей космического аппарата BepiColombo было изучения Меркурия и Венеры.

Hello Earthlings! I made some music for you! I'm not sure about the right name for the song. Maybe 'The Sound of the Magnetic Field'? Do you think it's good? I recorded it just for you with the help of my magnetometer instrument built by@tuBraunschweig and @IWF_oeaw pic.twitter.com/PR0i0ghW6n