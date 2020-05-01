Ну і якщо ось деяким ресторанам можна, то чому деяким містам не можна? Приблизно такою, певно, була логіка влади у Черкасах - там зняли обмеження, не чекаючи дозволів від урядовців. Уже від сьогодні вирішили повідкривати все перукарні, салони краси, спортивні майданчики, частково кафе і ресторани, магазини і торговельні центри.

Реакція від Києва була жорсткою: кримінальне провадження від поліції та попередження від міністра охорони здоров'я - мовляв, це знищить усі результати боротьби з коронавірусом протягом двох місяців.

Тож, чи справді Черкаси повернулися у докарантинний час? Або вже передумали? Станіслав Кухарчук - перевірив особисто.

Так напередодні черкаський міськвиконком майже одностайно почав виводити місто з карантинної сплячки. Чиновники дозволили роботу непродовольчих магазинів, перукарень та салонів краси. Відкрили - парки і літні майданчики. Запустили - громадський транспорт.

А ось такий вигляд сьогодні зранку мало вільне від "карантинних обмежень" місто. Хоч у транспорті виконком дозволив перевозити лише тих людей, які їдуть на роботу, та схоже, ні перевізники, ні пасажири - про це не чули.

Більшість підприємців хоча й відкрилися, але до рішення чиновників - ставляться з пересторогою. На дверях цієї взуттєвої крамниці і вивіска про відкриття, і попередження для відвідувачів, навіть покупці заходять. Та нас продавчині уперто запевняють - магазин і досі на карантині.

А в цьому ресторані свою роботу не приховують - перед закладом навіть облаштували літній майданчик. Адміністратор Олена запевняє, спеціально відвідувачів за столи не саджають, але й нікого не виганяють. Каву попити можна. А от їжу готують лише - на виніс.

Олена Зуєва, адміністратор ресторану:

Це якийсь шанс хоч трохи заробити тому, що два місяці, ви самі розумієте ніякої немає готівки і якогось процесу, який би покращив становище. Якщо закордоном хоч щось компенсують, то нам ніхто не компенсує.

Замовлення видають через вікно, вуличний майданчик не відкривають. У такому напівкарантинному режимі сьогодні працює і ця кав'ярня в середмісті. Адміністрація ще вагається - бо не розуміє, чиє рішення чинне, міської влади, чи центральної.

Марина Павич, працівниця кав'ярні:

Якщо остаточно сто відсотків вирішать, то поставимо. Ми слідуємо законам і не хочемо порушувати закон.

У тому, що рішення черкаської влади пом'якшити карантин - юридично сумнівне, впевнена і заступниця мера Людмила Бордунос. Тож за нього не голосувала.

Людмила Бордунос, заступник мера Черкас:

Оскільки я юрист і знаю, що постанова кабміну має більш юридичний характер. Можуть бути ризики, що поліція може штрафувати даних людей оскільки рішення місцевого органу дозволено, а рішення вищого органу - заборонено.

Хвилю обурення черкаська вольниця - викликала і в МОЗі. Сьогодні профільний міністр не добирав слів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

Рішення міської ради може призвести до катастрофи і звести нанівець те, що ми робили протягом шести тижнів. Крім того, на мою думку, це рішення суперечить закону і правоохоронні органи дадуть цьому оцінку.

Кримінальне провадження щодо прийнятого рішення про послаблення карантину поліція вже відкрила. Це - викликало обурення у представників малого бізнесу і ті одразу вийшли на акцію протесту - на підтримку чиновників. Бо через жорсткий карантин більшість підприємців просто збанкрутували. А таке розпорядження - це їхній шанс на відновлення бізнесу. Щоправда, пікетувальникам правоохоронці швидко нагадали, що карантин в Україні ще діє.

Виклик до поліції під вечір отримали і мер та члени виконкому. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у "Твіттері" написав, що міський голова Черкас загрався. І реакція буде жорсткою. Та Анатолій Бондаренко - позицій вперто не здає. І виклав на "Фейсбуці" відеовідповідь - із групою підтримки.

Анатолій Бондаренко, мер Черкас:

Мене - міського голову і мою родину - ніякими кримінальними справами поновленими не залякати. В тому числі і від вищих посадовців нашої країни.

А пом'якшення карантину він назвав соціальною справедливістю. Але тепер своє визначення ситуації має дати поліція.