Миллиардер Уоррен Баффетт избавился от всех акций авиакомпаний [ Редактировать ]
Инвестиционная компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний, сообщает CNBC.
У Berkshire Hathaway были акции авиакомпаний United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines и Southwest Airlines. После их продажи бизнесмен получил $6,5 млрд.
"Мир изменился для авиакомпаний. И я не знаю, как он изменился, и я надеюсь, что ситуация исправится достаточно быстро", - заявил Баффетт.
Миллиардер заявил, что восхищается авиакомпаниями, но иногда случаются такие события, как коронавирус "с более низким уровнем вероятности", которые требуют быстрых решений. И добавил: "Когда мы что-то продаем, очень часто это весь наш пакет: мы не урезаем позиции".
По мнению инвестора, авиационная отрасль стала одной из наиболее пострадавших из-за введенных ограничений на фоне пандемии коронавируса.
Как сообщали "Подробности", из-за пандемии коронавируса инвесторы избавляются от ценных бумаг банков, авиалиний и энергетических компаний, спровоцировав обвал их котировок. Вместе с тем, скупают акции фармацевтических гигантов и технологических тяжеловесов.
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