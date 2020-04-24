Акции технологических и фармацевтических компаний быстро растут на мировых фондовых рынках, сообщает Reuters. Пандемия коронавируса COVID-19 раскрыла потенциал этих секторов, которые оказались неуязвимы к последним потрясениям на рынке нефти.

Инвесторы избавляются от ценных бумаг банков, авиалиний и энергетических компаний, спровоцировав обвал их котировок. Вместе с тем, скупают акции фармацевтических гигантов и технологических тяжеловесов.

Только на этой неделе в разработчиков лекарств вложили 4,9 миллиарда долларов. Компания, которая первой выпустит на рынок вакцину от коронавируса, буквально озолотится.

На акции Facebook, Apple, Amazon, Alphabet Google и Microsoft сейчас приходится 8,7% стоимости мировых фондовых рынков. На пять этих IT-компаний приходится и более 20% американского промышленного индекса S&P500, который включает 500 крупнейших промышленных предприятий США. В этом нет ничего удивительного, ведь операционные системы от Apple и Alphabet Google, установлены на 99% смартфонов.

Рыночная капитализация биржи Nasdaq, где торгуется большинство крупнейших технологических компаний США, теперь вдвое превышает стоимость всех азиатских бирж, за исключением Японии.

С февраля, когда на фондовых биржах во все мире начался обвал из-за пандемии коронавируса, акции компаний, которые выпускают товары для системы здравоохранения, упали всего на 4,8%. Технологический сектор за это время потерял 15% стоимости. Ценные бумаги всех других секторов обвалились на 19,5%.

Помимо сектора IT и фармацевтики, инвесторы предпочитают такие активы-убежища, как доллар США, американские государственные облигации и золото. Только за эту неделю курс американской валюты вырос по отношению к евро на 0,7%. Кризис на рынке нефти заставляет дешеветь валюты стран, которые зависят от ее экспорта - канадский доллар, норвежскую крону, мексиканский песо и российский рубль. Из-за снижения НБУ учетной ставки на 2% ожидается и плавная девальвация украинской гривны.