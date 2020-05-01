В ВОЗ назвали лидера по распространению коронавируса в Европе [ Редактировать ]
Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Беларуси — одни из самых высоких в Европейском регионе. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев, сообщает TUT.BY.
Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев заражения на 1 миллион населения, опережая, например, страны Балтии, Финляндию, Словакию.
Одной из главных причин быстрого распространения коронавируса в стране является отсутствие "адекватных мер физического дистанцирования". Без них ожидать перелома в развитии эпидемии в ближайшее время не стоит. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии.
ВОЗ рекомендует белорусским властям:
- отложить все массовые мероприятия - спортивные, культурные и религиозные;
- отправить на карантин все второстепенные предприятия и организации;
- переводить людей на удаленную работу, а школьников и студентов - на дистанционное обучение;
- ввести строгие санитарные требования на рабочих местах, включая включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м;
- минимизировать необязательные перемещения граждан, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.
Официальный Минск не вводил карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. В республике работают магазины, учебные заведения и продолжается футбольный чемпионат.
По данным Минздрава, за последние сутки COVID-19 в Беларуси выявлен у 890 человек. По состоянию на 1 мая заболели 14 917 человек. Из них выздоровели 2 918, 93 умерли. В стране проведено 186 262 ПЦР-теста на коронавирус.
по теме
ВООЗ закликає Білорусь припинити лікувати коронавірус трактором і хокеєм
Всесвітня організації охорони здоров`я просить Олександра Лукашенка схаменутися і таки запровадити у Білорусі карантин
COVID-19 у лікарні Рівного: комісія встановлює причини спалаху
Головний осередок зараження знаходиться ось у цьому медзакладі Рівного. Це обласна клінічна лікарня. Сюди не приймають хворих з коронавірусною інфекцією
Коронавирус будет "зверствовать" еще долгое время – ВОЗ
В некоторых странах эпидемии только начинаются
У ВООЗ закликають Білорусь запровадити карантин
ВООЗ відзначає стрімке зростання кількості інфікованих на COVID-19 у Білорусі
Коронавирус "изменил" цвет больных в Китае
Кожные покровы стали темными из-за поражения печени