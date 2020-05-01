Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Беларуси — одни из самых высоких в Европейском регионе. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев, сообщает TUT.BY.

Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев заражения на 1 миллион населения, опережая, например, страны Балтии, Финляндию, Словакию.

Одной из главных причин быстрого распространения коронавируса в стране является отсутствие "адекватных мер физического дистанцирования". Без них ожидать перелома в развитии эпидемии в ближайшее время не стоит. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии.

ВОЗ рекомендует белорусским властям:

отложить все массовые мероприятия - спортивные, культурные и религиозные;

отправить на карантин все второстепенные предприятия и организации;

переводить людей на удаленную работу, а школьников и студентов - на дистанционное обучение;

ввести строгие санитарные требования на рабочих местах, включая включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м;

минимизировать необязательные перемещения граждан, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

Официальный Минск не вводил карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. В республике работают магазины, учебные заведения и продолжается футбольный чемпионат.

По данным Минздрава, за последние сутки COVID-19 в Беларуси выявлен у 890 человек. По состоянию на 1 мая заболели 14 917 человек. Из них выздоровели 2 918, 93 умерли. В стране проведено 186 262 ПЦР-теста на коронавирус.