К западу от японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 5,9 бала. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в акватории Восточно-Китайского моря в 165 км к востоку от города Кагосима. Очаг был на глубине 10 км.

Сообщается, что в префектурах Кагосима, Сага, Кумамото, Миядзаки и Нагасаки ощущались толчки силой до трех баллов.

Сообщается, что угрозы цунами нет, данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Напомним, что в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 бала.