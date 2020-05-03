У берегов Японии произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
К западу от японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 5,9 бала. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился в акватории Восточно-Китайского моря в 165 км к востоку от города Кагосима. Очаг был на глубине 10 км.
Сообщается, что в префектурах Кагосима, Сага, Кумамото, Миядзаки и Нагасаки ощущались толчки силой до трех баллов.
Сообщается, что угрозы цунами нет, данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Напомним, что в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 бала.
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