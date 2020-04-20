У берегов Японии произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
У восточного побережья Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 20.39 по времени UTC (22.39 по киевскому времени).
"Эпицентр располагался в 33 километрах к юго-востоку от города Офунато, расположенного на острове Хонсю. Очаг залегал на глубине 41,7 километра" - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Напомним, что 16 апреля, на севере Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2.
Раньше сообщалось о том, что в Карибском море произошло мощное землетрясение. А также в Пуэрто-Рико произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла.
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