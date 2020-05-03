502 нові випадки коронавірусної хвороби за минулу добу. Серед ново інфікованих майже 60 дітей та 75 медичних працівників. Госпіталізувати довелося 113 осіб. Подробиці далі.

11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 288 людей померли, більше 1,5 тисячі пацієнтів одужали. Серед хворих на коронавірус 2325 медиків. Найбільшу кількість підтверджень хвороби за цю добу зафіксовано в Одеській, Чернівецькій та Тернопільській областях.

За даними МОЗ, постійно зростає і кількість щоденних ПЛР-тестувань з 700 до майже 7000 на добу.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

В найближчих планах у нас збільшення до 10 тисяч, наші лабораторії до цього готові. Ми постійно розширюємо коло осіб, яких ми тестуємо ПЛР. Також ми додатково зараз за кошти стабілізаційного фонду плануємо закупити 30 ампліфікаторів, які будуть поставлені до наших лабораторій. Ми розпочали процес відновлення як інфекційної служби, так і протиепідемічних служб, які практично в нас були повністю зруйновані.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, карантинні заходи дали очікуваний результат та дозволили уникнути найгіршого сценарію розвитку подій. В Україні не існує серйозних спалахів. А це дасть змогу пом'якшити карантин вже з 11 травня.