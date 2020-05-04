В Украине число жертв от коронавируса превысило 300 [ Редактировать ]
В Украине за прошлые сутки зафиксировали 15 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19. Об этом сообщается в данных системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Так, по состоянию на утро 4 мая в Украине умерли 303 человека с подтвержденным коронавирусом.
Также сообщалось, что в Украине за прошлые сутки зафиксировали уменьшение динамики новых заболеваний коронавирусом. За 3 мая подтвердили 418 новых случаев COVID-19. Общее количество выросло до 12 331. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвержден у 3,44 млн человек по всему миру. Из них почти 244 тысячи умерли. Смертность от COVID-19 составляет 7,11%.
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