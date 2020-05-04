Аномальная активность: из космоса приходят необъяснимые радиосигналы [ Редактировать ]
Фото: радиотелескоп FAST/ Jinr.ru
Китайские астрономы с помощью мощнейшего радиотелескопа FAST смогли "поймать" высокоскоростные радиосплески загадочного происхождения.
Об этом сообщает Xinhua.
По информации, импульсы назвали FBR 181123, но ученые еще не нашли научного объяснения происхождения сигналов.
Отмечается, что длительность радиоволн продолжалась всего несколько миллисекунд.
Ранее мы писали о том, что ученые смогли зафиксировать "пение" Земли. Звуки разной частоты были записаны на магнитометр.
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