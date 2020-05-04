Заявление партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь" поздравляет всех украинских журналистов и работников медиа с Международным днем свободы прессы. Выражаем Вам искреннюю поддержку и благодарность за то, что даже в условиях эпидемии вы продолжаете работу.

Считаем, что сегодня деятельность СМИ и обеспечение свободы слова приобретает особую роль. Они информируют население о развитии ситуации в стране, мерах безопасности и индивидуальной защите граждан. Обеспечивают контроль над прозрачностью и эффективностью работы власти.

К сожалению, украинская власть все чаще ведет себя как враг свободных медиа. Не прекращаются попытки ввести цензуру и зарегулировать их деятельность. Наделить государство неограниченными полномочиями по закрытию любого издания, которое мешает власти. Власть отказывается защищать журналистов и наказывать тех, кто препятствует их профессиональной деятельности. Большинство нападений на журналистов в нашей стране остаются нерасследованными. До сих пор не поставлена точка даже в самых резонансных делах, таких как убийство Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Сегодня работа печатных и онлайн-СМИ столкнулась с новой угрозой. Данные Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) свидетельствуют, что более 80% печатных и интернет-изданий из-за кризиса и карантина утратили рекламодателей. Лишенные государственной поддержки, не имея возможности в условиях карантина привлечь рекламодателей, многие СМИ балансируют на грани закрытия, вынуждены приостанавливать деятельность и сокращать штат.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает сложившуюся ситуацию недопустимой. Мы требуем от правительства в период эпидемии отвлечься от своих планов установления тотальной цензуры и уничтожения свободы слова в Украине. Сегодня жизненно необходимо сосредоточится на поддержке СМИ.

Мы требуем немедленно выделить экстренную помощь от государства печатным и онлайн-медиа. Провести консультации правительства с представителями НСЖУ для разработки комплексной Антикризисной программы поддержки СМИ в период кризиса. Требуем восстановить государственное финансирование местной прессы, которая выполняет важнейшую функцию информирования жителей регионов Украины.

Мы готовы в полной мере включиться в работу по поддержке прессы, подготовить и поддержать соответствующие изменения в законодательстве. Политики должны действовать. Сегодня цена оперативной информации - человеческая жизнь!