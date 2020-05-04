В понедельник, 4 мая, в ходе заседания Кабмина сообщил министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав разработает критерии адаптивного карантина для регионов с высокими показателями заболеваемости коронавирусом и условия для учреждений, которые возобновят работу в рамках смягчения ограничений.

"Нужно четко обозначить механизм ограничений, которые будут обязательными в тех учреждениях, которые мы откроем. Это касается и социальной дистанции, и дезинфекции и всего остального", - сказал он.

Соблюдение этих обязательных ограничений будет жестко контролироваться Госпродпотребслужбой, Нацполицией и местными властями.

Мы в состоянии четко сформировать критерии адаптивного карантина, где есть уровень заболеваемости на 100 тыс. населения и есть нагрузка на медсистему, количество пациентов в палатах интенсивной терапии. Мы видим критерии, они достаточно четкие.

В свою очередь, главный санврач Виктор Ляшко отметил, что выраженной тенденции к снижению заболеваемости не наблюдается.

Эпидситуация остается напряженной. С конца апреля у нас растет количество случаев в наиболее населенных областях: Днепропетровской на 30%, Харьковской на 40% и Одесской. Заболеваемость на 100 тыс. населения остается наибольшей в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Ривненской областях".

На данный момент загруженность коек в больницах составляет 12%, аппаратов ИВЛ доходит до 10%.

"Такой анализ указывает на стабильное протекание эпидемического процесса без тенденции к его снижению. Поэтому мы и выступаем за продление карантина до 22 мая", – пояснил Ляшко.

Ранее мы писали, что откроют в Украине с 11 мая.