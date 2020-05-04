На птицефабрике в Полтавской области погибли 600 тысяч кур [ Редактировать ]
На "Кременчугской птицефабрике" в Полтавской области погибли около 600 тысяч кур. Птицы задохнулись из-за обесточивания и остановки вентиляционной системы. Об этом сообщает Департамент по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской областной госадминистрации.
"2 мая 2020 года в 6:00 в с. Потоки Кременчугского района, предварительно из-за неисправности трансформаторной подстанции (расположена на территории предприятия), произошло прекращение поставок электроэнергии в обществе с дополнительной ответственностью "Кременчугская птицефабрика". Из-за остановки работы вентиляционной системы погибло 600 тысяч кур", - говорится в сообщении.
Работники Госпродпотребслужбы отобрали образцы проб погибшей птицы для определения причин их гибели. По поводу массовой гибели птицы и определения механизма ее дальнейшей утилизации 4 мая состоится заседание противоэпизоотической комиссии Кременчугской РГА.
Напомним, что на птицефабрике в городе Васильков Киевской области произошел масштабный пожар.
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