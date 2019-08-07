В среду, 7 августа, на птицефабрике в городе Васильков Киевской области произошел пожар. Об этом сообщается в группе "Подслушано. Васильков" в соцсети Facebook.

Киевляне говорят о том, что дым от пожара виден даже из района Одесской площади в столице.

В комментариях пользователи сообщают, что пожар начался около 20:10. Дым от пожара распространяется в сторону Глевахи.

Напомним, что под Киевом в страшном пожаре погибли дети.