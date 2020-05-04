В Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности закона об открытии рынка земли, который на прошлой неделе одобрил президент Владимир Зеленский. Об этом говорится на сайте КСУ.

Сегодня, 4 мая 2020 года, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений закона Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения от 31 марта 2020г № № 552-IX и отдельных положений Земельного кодекса Украины.

Закон обжаловала группа депутатов из 48 человек. Они считают его не соответствующим ряду статей Конституции Украины.

Свою позицию они аргументируют тем, что закон был принят в 00:42 31 марта, то есть после завершения дня 30 марта, который был определен временем проведения внеочередного пленарного заседания.

Также депутаты считают, что рассмотрение поправок и предложений к законопроекту происходило с нарушением процедуры - в зале было меньше 226 депутатов, то есть поправки не имели даже гипотетического шанса на принятие.

Еще одним аргументом в пользу отмены закона, по мнению авторов представления, является статья 13 Конституции о том, что земля принадлежит украинскому народу и только он, а не Верховная Рада, может решать, как ею распоряжаться.

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