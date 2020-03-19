Китайская зависимость

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться. Первым удар взял на себя Китай. Там и зарегистрировали первые случаи заболевания. Новая пандемия стремительно развивалась, а темпы производства в Поднебесной, соответственно, стремительно падали. Ведь на карантин уходили масштабно - целыми городами!

Сейчас темпы заболевания в Китае существенно снизились. За последние сутки медики не зафиксировали ни одного нового случая заражения. Местные власти уверяют, что эпидемия пошла на спад. Но, уже можно констатировать, что коронавирус "больно" ударил не только по населению страны, а и по ее экономике. Там обвал. КНР показывает худшие показатели за последние 30 лет.

В январе - феврале промышленное производство в КНР сократилось в годовом исчислении на 13,5 %, оборот розничной торговли упал на 20,5%, а инвестиции в основной капитал - на 24,5%. Вся причина - в срочной остановке предприятий, и введении ограничительных мер для китайцев. Сейчас в КНР ожидают восстановление экономических показателей, ведь пандемия в стране понемногу "утихает". Но, в тоже время, эксперты отмечают медленный рост производства в некоторых провинциях.

И при этом, не стоит забывать, что от Китая зависит чуть ли не половина мирового производства. По данным МВФ, доля КНР в мировом ВВП почти 20%. Растет доля Китая и в мировом экспорте таких видов продукции, как электроника и электротехника (например, на него приходится 40,3% экспорта офисного и телекоммуникационного оборудования, 2015 г.), одежда (38,3%), текстильные изделия (35,6% в 2015 г.). На Китай приходится 21,5% импорта США, 24,8 - Японии.

Пандемия все больше, прибыли все меньше

Но не Китаем единым. Как известно, коронавирус достаточно быстро распространился по всему миру. Италия и Испания - лидеры по распространению болезни в Европе. Там началась настоящая вакханалия. Страны ЕС, и не только, закрыли границы, отменяют авиаперелеты, в городах закрывают торговые центры, рестораны, магазины (кроме продуктовых), в общем, делают все возможное, дабы уменьшить скопление людей в одном месте. И здесь, как говорится, началась цепная реакция. Bloomberg даже выделил так называемую "группу риска", то есть сферы которые первыми приняли на себя удар, и которые уже сейчас несут большие убытки.

Согласно исследованию, лидирует по темпам убыточности - отельный бизнес.

По данным исследовательской компании STR, в 2020 году в первую неделю марта заселенность отелей в США упала до 61,8% , по сравнению с 66,6% годом ранее.

Еще один убыточный сектор - кассовые сборы в кинотеатрах. Из-за коронавируса отменяют даже мировые премьеры. Так, например, произошло с новой картиной о Джеймсе Бонде.

Важный индикатор и потребительская уверенность. По данным Bloomberg, на протяжении последних шести недель она стремительно падает. Главная причина - падение фондовых рынков.

Уйдет ли на больничный украинская экономика?

Об этом пока рано говорить. Да, отечественная экономика очень чувствительна и зависима от внешних факторов, но говорить о кризисе пока рановато. Тем не менее, эксперты все же прогнозируют небольшое проседание в показателях ВВП. По данным S&P Global Ratings, в 2020 году вместо предполагаемых 3,0% ВВП, будет 2,5. Но уже к 2021 году, наша страна снова вернется к своему показателю в 3%. Также в S&P подчеркивают, что Украине придется привлекать больше инвестиционных ресурсов из-за рубежа для более значительного и устойчивого роста.

Где будут брать деньги?

Здесь все банально и просто. Правительство, скорее всего, продолжит сотрудничество с МВФ. И для Украины сейчас это крайне важно. Ведь цены на ресурсы, а украинская экономика базируется как раз на этом, снижаются. К тому же, из-за коронавируса дискомфорт чувствуют даже большие страны. К примеру, в США устроили трехмесячные налоговые каникулы для граждан, а также малого и среднего бизнеса.



Кроме этого, американский президент собирается обратиться к Конгрессу с просьбой увеличить финансирование программы кредитования SBA на дополнительные $50 млрд.

Упадет ли курс? И подорожают ли продукты?

В НБУ уверяют, что распространение вируса на экономику сильно не повлияло. Украинский экспорт продолжает расти, а снижение цен собираются заместить увеличением объемов того же экспорта.

Но, в тоже время, нестабильность на валютном рынке не придает уверенности гривне. Курс, не стремительно, но все-таки "ползет" вниз. И гривна приближается к психологической отметке. 16 марта котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,68 - 26,72 гривен за доллар.

Притормозить падение гривны и "уже наверняка" стабилизировать украинскую экономику может программа с МВФ. Но для этого нужно выполнить ряд условий: все же проголосовать за рынок земли, а также убедить Международный Валютный Фонд, что Приватбанк останется в руках государства.

А дефицит будет?

На таможне уверяют, что нет. На официальной странице ведомства в Фейсбуке уверяют, что фуры с товарами проходят границу без задержки, а доля отечественных продуктов на рынке Украины составляет примерно 90%. И в критической ситуации в любой момент власть может сократить долю экспорта продуктов, ну или полностью его остановить.