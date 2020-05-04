ВНО-2020: в МОН сделали важное заявление [ Редактировать ]
С 6 до 18 мая можно будет изменить указанное при регистрации для участия в ВНО место его прохождения. Такую возможность предоставят участникам ВНО, место жительства и учебное заведение которых находятся в разных областях или на расстоянии более 150 километров друг от друга.
Соответствующее письмо Министерство образования направило руководителям учебных заведений в понедельник, 4 мая 2020 года.
"Ученики школ-интернатов, учреждений профессионально-технического, профессионального перед высшего и высшего образования, которые на время карантина поехали домой в другую область или на большое расстояние от своего учебного заведения, могут иметь неудобства с доездом к населенному пункту, указанному ими ранее при регистрации. Поэтому мы даем им возможность пройти тестирование в ближайшем к ним пункте проведения ВНО", - отметила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
Новое место прохождения ВНО может быть в населенном пункте, который максимально приближен к месту жительства или пребывания участников. Изменить место прохождения ВНО участники могут, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав местоположение в прохождении сессии ВНО. Руководители учебных заведений со своей стороны должны внести изменения в регистрационные данные.
Подробная информация о процедуре изменения места прохождения ВНО размещена в "Кабинете руководителя учреждения образования" на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования.
Ранее сообщалось, что в МОН предложили два сценария проведения тестирования.
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