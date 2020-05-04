На відміну від багатьох галузей економіки, сфера медичної інженерії успішно працює в умовах пандемії. Робота для дезінфекції приміщень успішно випробували в Японії.

Розробник апарата - американська компанія Xenex - спорядила машину під назвою Lightstrike потужною ультрафіолетовою лампою, чиє опромінення протягом п'ять хвилин нейтралізує патогени, в тому числі коронавірус, вірус Еболи та бактерії, стійкі до антибіотиків.

Перевага такого способу дезінфекції в тому, що ультрафіолетове світло рівномірно розповсюджується приміщенням, обробляючи всі поверхні й місця, які легко пропустити при ручній обробці.

Здатен робот знезаражувати захисні маски, костюми та постільну білизну. Компанія-продавець твердить, що вже отримала замовлення на новий пристрій від понад 100 медичних установ.