В Херсонской области произошло жуткое убийство [ Редактировать ]
Житель одного из сел Белозерского района Херсонской области убил обидчика своей жены. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
В отделение полиции обратилась женщина и сообщила, что у нее в доме убили гостя.
"Полицейские выяснили, что вечером в гости к заявительнице пришли два товарища и супруги-односельчане. Компания употребляла алкогольные напитки. Во время застолья один из товарищей начал оскорблять жену гостя, это ему не понравилось, мужчина схватил нож и нанес несколько ударов в шею и живот обидчику. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался, а мужчина убежал", - говорится в сообщении.
Оперативники выяснили, что к преступлению причастен 34-летний ранее судимый местный житель. Мужчину задержали, он признался в совершенном преступлении.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Португалии сотрудники миграционной службы убили украинца.
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