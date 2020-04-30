В Кении полицейский застрелил13-летнего подростка, который нарушил правила комендантского часа во время карантина. Об этом сообщает CNN.

Трагедия случилась поздно вечером, когда мальчик со своей сестрой вышел на балкон, чтобы понаблюдать за полицейскими, которые патрулируют улицы во время карантина. В результате чего полицейский случайно застрелил мальчика на балконе. Как сообщила сестра погибшего, патрульные сначала посветили на них фонариком, а потом стали стрелять. Одна из пуль попала брату в живот. Соседи оперативно доставили мальчика в госпиталь, но спасти его не удалось.

Отметим, что в Кении во время комендантского часа полицейским разрешено стрелять в нарушителей на поражение. Так случилось и в этом случае. Несмотря на это, родители погибшего требуют от власти ответов и наказания для полицейского.

"Моего ребенка застрелили на балконе дома, его даже не было на улице, я поддерживаю комендантский час, но то, как полицейский поступил с нашим ребенком - было очень неправильно. Я буду требовать наказания для полицейского", прокомментировал папа мальчика.

Как сообщалось ранее, в Днепре мужчина открыл стрельбу посреди улицы. Мужчина неожиданно достал предмет, похожий на травматический пистолет и произвел 4 выстрела в разные стороны. Когда патрульный предупредил его об ответственности за такие действия, тот направил оружие на него и стал угрожать. Инспектор, несмотря на угрозы, призвал на помощь коллег. Правоохранители сразу задержали 25-летнего мужчину.