Под Донецком мужчина убил косой знакомого [ Редактировать ]
В Донецкой области задержали мужчину, который трижды ударил оппонента сельскохозяйственным инструментом, от чего последний скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.
"Около полуночи в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в частном домовладении неподалеку от железнодорожного вокзала произошло убийство. На месте происшествия участники следственно-оперативной группы обнаружили труп мужчины 1989 года рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что смертельные ранения погибшему нанес сын хозяина дома, с которым у него возник конфликт. Оружием послужила небольшая коса, которой 36-летний мужчина дважды ударил оппонента в ногу, а когда тот пытался убежать - в спину.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Под процессуальным руководством местной прокуратуры полицией проводится досудебное расследование с квалификацией части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Максимальное наказание - от 7 до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что под Винницей мужчина зверски убил пенсионера.
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