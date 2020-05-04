Британские ученые из Университета Данди опубликовали новые изображения коронавируса. По словам исследователей, на снимках изображен процесс размножения коронавируса в кишечнике, пишет The Sun.

Ученые напомнили, что примерно треть пациентов с COVID-19 имеют желудочно-кишечную симптоматику.

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Эти данные могут объяснить тот факт, что некоторые пациенты с Covid-19 испытывают желудочно-кишечные симптомы, такие как диарея, и тот факт, что вирус часто можно обнаружить в образцах стула.

Отмечается, что снимки сделаны с применением самого мощного в мире микроскопа, благодаря чему имеют разрешение, которое в 500-1000 раз больше, чем у изображений, сделанных на iPhone.

Размер изображений составляет 30-50 ГБайт.

Напомним, в Украине число жертв от коронавируса превысило 300.

Ранее сообщалось, что Украина избежала критического сценария пандемии коронавируса.