Вакцина от коронавируса: сколько нужно денег [ Редактировать ]
Евросоюз выделит миллиард евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщаетТАСС.
Сегодня стартовала донорская онлайн-конференция для сбора средств на разработку вакцины.
Я счастлива запустить мяч, объявив, что Еврокомиссия делает свой взнос в международные усилия в размере €1 млрд- Миру придется жить с коронавирусом пока не будет создана вакцина, поэтому мы должны объединить силы для создания вакцины и средств диагностики. Мы должны добиться, чтобы эти средства достигли всех уголков мира и были доступны для каждого. Для этой цели мы должны собрать €7,5 млрд, однако это только начало, сегодня начинается продолжительный марафон сбора средств. Мы намерены собрать на одной площадке многочисленные международные организации, которые будут работать для достижения этой цели.
В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что на нужды разработки средств лечения и сдерживания пандемии потребуется по меньшей мере "впятеро большая сумма", чем €7,5 млрд.
В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж намерен выделить 500 млн евро на разработку противовирусной вакцины.
"Франция возьмет на себя обязательство выделить дополнительных €500 млн", - сказал он. Эта сумма, как уточнил Макрон, пойдет на разработку вакцины и препаратов от коронавируса.
Еще больше на разработку вакцины выделит Германия - 525 миллионов евро.
"Мы будем участвовать в этой конференции, напрямую выделив в ее рамках €525 млн", - сказала немецкий канцлер Ангела Меркель.
И мы будем продолжать выполнять наши обязательства для укрепления глобальной системы здравоохранения, выделив в общей сложности €1,3 млрд.
Меркель также пообещала повысить объем гуманитарной помощи Германии в свете пандемии.
Средства будут собирать в течение двух недель. Организаторами онлайн-конференции являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Франция и Япония. Кроме того, партнерами мероприятия выступают восемь структур, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.
Ранее мы писали, что откроется в Украине с 11 мая.
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