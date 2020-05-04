Евросоюз выделит миллиард евро для финансирования международных усилий по разработке вакцины от коронавируса. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщаетТАСС.

Сегодня стартовала донорская онлайн-конференция для сбора средств на разработку вакцины.

Я счастлива запустить мяч, объявив, что Еврокомиссия делает свой взнос в международные усилия в размере €1 млрд- Миру придется жить с коронавирусом пока не будет создана вакцина, поэтому мы должны объединить силы для создания вакцины и средств диагностики. Мы должны добиться, чтобы эти средства достигли всех уголков мира и были доступны для каждого. Для этой цели мы должны собрать €7,5 млрд, однако это только начало, сегодня начинается продолжительный марафон сбора средств. Мы намерены собрать на одной площадке многочисленные международные организации, которые будут работать для достижения этой цели.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что на нужды разработки средств лечения и сдерживания пандемии потребуется по меньшей мере "впятеро большая сумма", чем €7,5 млрд.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж намерен выделить 500 млн евро на разработку противовирусной вакцины.

"Франция возьмет на себя обязательство выделить дополнительных €500 млн", - сказал он. Эта сумма, как уточнил Макрон, пойдет на разработку вакцины и препаратов от коронавируса.

Еще больше на разработку вакцины выделит Германия - 525 миллионов евро.

"Мы будем участвовать в этой конференции, напрямую выделив в ее рамках €525 млн", - сказала немецкий канцлер Ангела Меркель.

И мы будем продолжать выполнять наши обязательства для укрепления глобальной системы здравоохранения, выделив в общей сложности €1,3 млрд.

Меркель также пообещала повысить объем гуманитарной помощи Германии в свете пандемии.

Средства будут собирать в течение двух недель. Организаторами онлайн-конференции являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Франция и Япония. Кроме того, партнерами мероприятия выступают восемь структур, среди которых Всемирная организация здравоохранения, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

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