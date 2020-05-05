У миллиардера и основателя технологических компаний SpaceX и Tesla Илона Маска и канадской певицы Граймс родился сын. Об этом новоиспеченный отец сообщил в своем Twitter.

"Мама и ребенок в порядке", - написал он и поделился фотографиями ребенка. Какое имя для него выбрали пока неизвестно.

У Маска уже есть пятеро детей от первого брака с Жюстин Уилсон. Для Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше - ред.) это первый ребенок.

Напомним, что недавно бывшая министр здравоохранения Украины Уляна Супрун попросила Илона Маска передать аппараты ИВЛ в Украину.