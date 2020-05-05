У Илона Маска и певицы Граймс родился сын [ Редактировать ]
У миллиардера и основателя технологических компаний SpaceX и Tesla Илона Маска и канадской певицы Граймс родился сын. Об этом новоиспеченный отец сообщил в своем Twitter.
"Мама и ребенок в порядке", - написал он и поделился фотографиями ребенка. Какое имя для него выбрали пока неизвестно.
У Маска уже есть пятеро детей от первого брака с Жюстин Уилсон. Для Граймс (настоящее имя Клэр Элис Буше - ред.) это первый ребенок.
Напомним, что недавно бывшая министр здравоохранения Украины Уляна Супрун попросила Илона Маска передать аппараты ИВЛ в Украину.
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