NASA представило вертолет Ingenuity, который отправится исследовать Марс с воздуха летом 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Имя Ingenuity ( "Изобретательность") для вертолета выбрала школьница из Алабамы Ванис Рупани в рамках национального конкурса NASA.

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"Миссия "Mars-2020" планируется в июле-августе 2020 года, предположительно в феврале 2021 спусковой модуль с марсоходом Perseverance Rover и вертолетом Ingenuity достигнет Красной планеты. Аппараты высадятся вместе в кратере Джезеро, а затем разделятся", - говорится в сообщении.

Марсоход будет изучать Марс с земли, а оснащенный двумя камерами вертолет - из воздуха.

Основной целью миссии станет добыча разного рода проб марсианского грунта для дальнейшей его доставки на Землю. В лабораторных условиях ученые надеются узнать, существовали ли когда-либо на Марсе микроорганизмы.

Ранее сообщалось, что NASA собирает "одноразовые" аппараты ИВЛ.

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