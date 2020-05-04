Исследовать Марс с воздуха отправится вертолет "Изобретательность" (видео) [ Редактировать ]
NASA представило вертолет Ingenuity, который отправится исследовать Марс с воздуха летом 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
Имя Ingenuity ( "Изобретательность") для вертолета выбрала школьница из Алабамы Ванис Рупани в рамках национального конкурса NASA.
"Миссия "Mars-2020" планируется в июле-августе 2020 года, предположительно в феврале 2021 спусковой модуль с марсоходом Perseverance Rover и вертолетом Ingenuity достигнет Красной планеты. Аппараты высадятся вместе в кратере Джезеро, а затем разделятся", - говорится в сообщении.
Марсоход будет изучать Марс с земли, а оснащенный двумя камерами вертолет - из воздуха.
Основной целью миссии станет добыча разного рода проб марсианского грунта для дальнейшей его доставки на Землю. В лабораторных условиях ученые надеются узнать, существовали ли когда-либо на Марсе микроорганизмы.
Ранее сообщалось, что NASA собирает "одноразовые" аппараты ИВЛ.
Также мы писали о том, что сотрудники NASA управляют марсоходом Curiosity из дома.
по теме
NASA відправить на Марс гелікоптер
Космічна агенція НАСА відправить на Марс гелікоптер. Автомат на червону планету доставлять разом з ровером Perseverance, тобто "Стійкість". Запуск місії планують в липні
В NASA создали первую интерактивную карту Луны
Вся поверхность Луны была отражена на карте впервые
Красота невероятная: NASA выбрало лучшее фото Земли
Фото было выбрано в рамках конкурса Tournament Earth 2020
Найдена экзопланета, очень похожая на Землю
Ученые NASA рассказали про экзопланету, которая очень похожа на Землю
Сотрудники NASA управляют марсоходом Curiosity из дома
Первый сеанс "удаленного" управления марсоходом не из центра управления NASA состоялся 20 марта. Спустя два дня, как и было запланировано, команды с Земли дошли до Curiosity, и он пробурил трещину сквозь скалистую породу в месте под названием "Эдинбург".