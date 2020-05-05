Рада соберется на внеочередное заседание: названа дата [ Редактировать ]
В четверг, 7 мая, состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию 157 парламентариев. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Он отметил, что в ходе заседания нардепы рассмотрят законопроекты о социальной защите медиков.
В четверг, 7 мая, состоится внеочередное заседание Рады по требованию 157 депутатов. Инициатором является фракция "Европейская солидарность". Повестка дня - законопроекты 3376 и 3380 о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения или смерти от COVID-19.
Депутат подчеркнул, что впервые сессия состоится по требованию оппозиции - из 157 подписей только четыре подписи от фракции "Слуга народа".
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