В четверг, 7 мая, состоится внеочередное заседание Верховной Рады по требованию 157 парламентариев. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что в ходе заседания нардепы рассмотрят законопроекты о социальной защите медиков.

В четверг, 7 мая, состоится внеочередное заседание Рады по требованию 157 депутатов. Инициатором является фракция "Европейская солидарность". Повестка дня - законопроекты 3376 и 3380 о социальной защите медиков, в том числе об их обязательном государственном страховании на случай заражения или смерти от COVID-19.

Депутат подчеркнул, что впервые сессия состоится по требованию оппозиции - из 157 подписей только четыре подписи от фракции "Слуга народа".

Ранее Верховная Рада назначила министра экономики.