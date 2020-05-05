Во вторник, 5 мая, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит третий спецрейс из Киева во Франкфурт (аэропорт Хан) с украинскими заробитчанами. Об этом сообщается на сайте МАУ.

К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев и медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском.

"Продление программы перевозок украинских граждан за границу по трудовым контрактам стало возможным благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - сказано в сообщении.

В "МАУ" уточняют, что получили заказы на чартерные перевозки украинских граждан в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

Напомним, что раньше министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после того, как в Украине нормализуется ситуация с коронавирусом, власти разрешат сезонную трудовую миграцию.