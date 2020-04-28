После того, как в стране нормализуется ситуация с коронавирусом, Украина разрешит сезонную трудовую миграцию. По мнению властей, сейчас такие действия выглядят нелогично. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

"Правительство Украины руководствуется прежде всего соображениями безопасности и здоровья граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это подвергание опасности заболевания, особенно когда путешествие осуществляется самолетом", - сказал Кулеба.

Сейчас все действия правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших в разных странах за рубежом, чтобы они могли в безопасных и максимально комфортных условиях жить и переживать эти карантинные мероприятия. На этом фоне нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия с той или иной интенсивностью.

"Мы настроены конструктивно, мы понимаем потребность в рабочих у наших партнеров и будем готовы пересмотреть эту позицию в контексте изменения ситуации с пандемией коронавируса", - добавил он.

Ранее был обнародован подробный план выхода из карантина.