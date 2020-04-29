В среду, 29 апреля, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готов к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы. Об этом сообщается в его пресс-службе.

Такое решение было озвучено на встрече с послом ЕС в Украине Маати Маасикасом и временно поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.

"Важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев. Координацию этой работы будет осуществлять правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сейчас правительство не получало официальных обращений от других стран, кроме Финляндии.

Ранее был обнародован подробный план выхода из карантина.