Двое украинских туристов, тела которых были найдены на индонезийском острове Бали, умерли не от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.

"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", - заявил Погорельцев.

По словам дипломата, правоохранительные органы Индонезии проводят расследование по факту смерти украинцев. Чтобы установить причины смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласие на нее должна дать дочь погибших.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что уже восемь украинцев скончались от коронавируса за границей. Четверо украинок умерли в Италии, по одному украинцу во Франции, США, Великобритании и Швеции.