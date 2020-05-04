Двое украинцев, умершие на Бали, не были заражены коронавирусом [ Редактировать ]
Двое украинских туристов, тела которых были найдены на индонезийском острове Бали, умерли не от коронавируса COVID-19. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает УНИАН.
"По информации больницы, где находятся тела погибших, тест на наличие у них коронавирусной инфекции дал отрицательный результат", - заявил Погорельцев.
По словам дипломата, правоохранительные органы Индонезии проводят расследование по факту смерти украинцев. Чтобы установить причины смерти, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласие на нее должна дать дочь погибших.
В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что уже восемь украинцев скончались от коронавируса за границей. Четверо украинок умерли в Италии, по одному украинцу во Франции, США, Великобритании и Швеции.
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